Борис Джонсон пригласил Зеленского в Лондон для аудиенции у королевы Елизаветы II

Британский премьер Борис Джонсон пригласил Владимира Зеленского в Лондон, где тот встретится с местной королевой.

26 июня новостное издание The Sunday Times опубликовало новую статью, в которой сообщило о планах Бориса Джонсона пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию на аудиенции у королевы Елизаветы II.

По данным The Sunday Times, Зеленский намеревается ответить согласен, приехав в столицу Великобритании в грядущем октябре в рамках рабочего визита.

Примечательно, что сам Борис Джонсон дважды посещал Киев после начала специальной военной операции армии России на территории Украины. Там Джонсон вместе с Владимиром Зеленским неоднократно гулял на улицам украинской столицы и общался с простыми мирными жителями, выражавшими ему благодарность за поддержку Украины.