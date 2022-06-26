Борис Джонсон пригласил Зеленского в Лондон для аудиенции у королевы Елизаветы II
Британский премьер Борис Джонсон пригласил Владимира Зеленского в Лондон, где тот встретится с местной королевой.
26 июня новостное издание The Sunday Times опубликовало новую статью, в которой сообщило о планах Бориса Джонсона пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию на аудиенции у королевы Елизаветы II.
По данным The Sunday Times, Зеленский намеревается ответить согласен, приехав в столицу Великобритании в грядущем октябре в рамках рабочего визита.
Примечательно, что сам Борис Джонсон дважды посещал Киев после начала специальной военной операции армии России на территории Украины. Там Джонсон вместе с Владимиром Зеленским неоднократно гулял на улицам украинской столицы и общался с простыми мирными жителями, выражавшими ему благодарность за поддержку Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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