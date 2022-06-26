Лукашенко обратился к главе КПРФ Зюганову

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил руководителя Коммунистической партии России Геннадия Зюганова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня поздравил главу Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации с днем рождения.

В своем письме Лукашенко называет главу КПРФ в Государственной думе авторитетным государственным деятелем и отмечает большой вклад в российский парламентаризм и развитие политической жизни.

Лукашенко выразил надежду, что работа Зюганова будет способствовать сотрудничеству России и Беларуси, углублению интеграции двух государств в интересах наших народов.

Свое поздравление Лукашенко закончил пожеланиями хорошего здоровья, долголетия и достижений на благо России.

Сегодня, 26 июня, Зюганову исполнилось 78 лет.