Минобороны РФ: солдаты ВСУ готовят провокацию со взрывом дамбы в ДНР
Пресс-службы Минобороны России обвинила украинскую армию в подготовке теракта на одном из мостов Донецкой Народной республики.
Генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев провёл рутинный брифинг Министерства обороны России, в ходе которого сообщил, что представители ВСУ на Донбассе намереваются взорвать дамбу на Кураховском водохранилище в ДНР.
По данным Мизинцева, украинские солдаты преследует целью осуществить провокацию, обвинив Россию в подрыве данной дамбы, однако российская разведка уже осведомлена о подобных намерениях армии Украины.
Михаил Мизинцев предупреждает мировое сообщество о том, что в результате очередной провокации ВСУ на территории Донбасса мирные граждане могут пострадать и даже погибнуть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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