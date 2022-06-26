Минобороны РФ: солдаты ВСУ готовят провокацию со взрывом дамбы в ДНР

Пресс-службы Минобороны России обвинила украинскую армию в подготовке теракта на одном из мостов Донецкой Народной республики.

Генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев провёл рутинный брифинг Министерства обороны России, в ходе которого сообщил, что представители ВСУ на Донбассе намереваются взорвать дамбу на Кураховском водохранилище в ДНР.

По данным Мизинцева, украинские солдаты преследует целью осуществить провокацию, обвинив Россию в подрыве данной дамбы, однако российская разведка уже осведомлена о подобных намерениях армии Украины.

Михаил Мизинцев предупреждает мировое сообщество о том, что в результате очередной провокации ВСУ на территории Донбасса мирные граждане могут пострадать и даже погибнуть.