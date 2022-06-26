Борис Джонсон призвал G7 не отказываться от Украины, «усталость» в пользу Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу призвал лидеров G7 не «оставлять Украину», предупредил об «усталости» в поддержке Киева и объявил о дополнительной экономической помощи.

«Правительство Великобритании готово предоставить 525 миллионов долларов Украине, которая опасается, что осенью у нее закончатся финансовые средства, в виде кредитных гарантий Всемирного банка», говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Таким образом, общая финансовая и гуманитарная помощь Лондона составляет около 1,8 миллиарда долларов.

«Украина может и победит. Но ей нужна наша поддержка, чтобы это произошло. Сейчас не время отказываться от Украины», — сказал Борис Джонсон.

Лидеры G7 встречаются с воскресенья в Германии на трехдневном саммите, за которым следует встреча лидеров НАТО в Мадриде.

По данным Даунинг-стрит, Борис Джонсон намерен воспользоваться выступлением президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, чтобы «побудить все страны G7 поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», сообщает источник.

«Любые признаки усталости или ослабления западной поддержки Украины будут работать непосредственно на пользу президента Владимира Путина», — настаивает Даунинг-стрит.