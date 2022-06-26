Зеленский заявил, что не имеет понятия, когда Украина сможет победить
Президент Украины Владимир Зеленский видит Украину в эмоционально сложной фазе конфликта.
«Мы понятия не имеем, сколько времени это продлится, сколько еще потерь и усилий потребуется, прежде чем мы увидим, что победа близка», — сказал он в своем видеообращении.
Безжалостные ракетные удары России показали, по словам украинского лидера, что санкций против России «недостаточно», чтобы помочь Украине.
«Зенитные комплексы — современные комплексы, которые есть у наших партнеров, — должны быть не на полигонах или в лагерях, а на Украине, где они нужны сейчас больше, чем где-либо в мире», — сказал Зеленский.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите «Большой семерки» в Германии пообещал Украине финансовую помощь в полмиллиона долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Борис Джонсон призвал Запад не пытаться урегулировать конфликт в Украине
Baza: армия Украины второй раз обстреляла вышку «Черноморнефтегаза»
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева
В этом году пик метеорного потока Июньских Боотид будет наблюдаться 27 июня
Войска России и ЛНР освободили Северодонецк, Боровское, Сиротино и Вороново