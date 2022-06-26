Зеленский заявил, что не имеет понятия, когда Украина сможет победить

Президент Украины Владимир Зеленский видит Украину в эмоционально сложной фазе конфликта.

«Мы понятия не имеем, сколько времени это продлится, сколько еще потерь и усилий потребуется, прежде чем мы увидим, что победа близка», — сказал он в своем видеообращении.

Безжалостные ракетные удары России показали, по словам украинского лидера, что санкций против России «недостаточно», чтобы помочь Украине.

«Зенитные комплексы — современные комплексы, которые есть у наших партнеров, — должны быть не на полигонах или в лагерях, а на Украине, где они нужны сейчас больше, чем где-либо в мире», — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите «Большой семерки» в Германии пообещал Украине финансовую помощь в полмиллиона долларов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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