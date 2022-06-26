WELT: Киев не надеется больше на западные поставки и самостоятельно закупает вооружения
Украина уже потеряла 50 процентов своих вооружений и не дожидаясь помощи Запада закупает их напрямую у производителей.
По собственной инициативе Киев закупил оружие в Германии.
Как стало известно WELT из украинских правительственных кругов, Киев на собственные деньги закупил 2900 противотанковых средств RGW 90 Matador напрямую у производителя.
В марте Киев заказал 5100 таких противотанковых средств за свой счет у немецкой оружейной компании Dynamit Nobel Defense (DND).
Таким образом, поставлено до 8000 единиц ПТРК Matador произведенных в Бурбахе, Северная Рейн-Вестфалия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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