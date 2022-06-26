WELT: Киев не надеется больше на западные поставки и самостоятельно закупает вооружения

Украина уже потеряла 50 процентов своих вооружений и не дожидаясь помощи Запада закупает их напрямую у производителей.

По собственной инициативе Киев  закупил оружие в Германии.

Как стало известно WELT из украинских правительственных кругов, Киев на собственные деньги закупил 2900 противотанковых средств RGW 90 Matador напрямую у производителя.

В марте Киев заказал 5100 таких противотанковых средств за свой счет у немецкой оружейной компании Dynamit Nobel Defense (DND).

Таким образом, поставлено до 8000 единиц ПТРК Matador произведенных в Бурбахе, Северная Рейн-Вестфалия.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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