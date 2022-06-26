Генштаб ВСУ отмечает наступление коалиции СВО по всем фронтам
По сводкам Генштаба ВСУ не сложно отследить активизацию военных действий на всех фронтах соприкосновения с силами коалиции СВО.
Сообщается, что ВС России провели артобстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.
Под Славянском коалиция сосредоточила наступление на населенных пунктах Довгенькое и Мазановка.
На Лисичанском направлении была использована штурмовая авиация ВКС России. Су-25 нанесли авиаудары по позициям ВСУ у Белой Горы. Силы коалиции СВО окружают группировку ВСУ под Лисичанском.
Артподготовка была проведена и на Краматорском направлении. Были подавлены позиции противника на н.п. Маяки, Пискуновка, Северск.
Опубликовано: Тарас Медведев
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