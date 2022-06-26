Генштаб ВСУ отмечает наступление коалиции СВО по всем фронтам

По сводкам Генштаба ВСУ не сложно отследить активизацию военных действий на всех фронтах соприкосновения с силами коалиции СВО.

Сообщается, что ВС России провели артобстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

Под Славянском коалиция сосредоточила наступление на населенных пунктах Довгенькое и Мазановка.

На Лисичанском направлении была использована штурмовая авиация ВКС России. Су-25 нанесли авиаудары по позициям ВСУ у Белой Горы. Силы коалиции СВО окружают группировку ВСУ под Лисичанском.

Артподготовка была проведена и на Краматорском направлении. Были подавлены позиции противника на н.п. Маяки, Пискуновка, Северск.