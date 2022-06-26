Шестилетняя девочка извлечена из-под завалов дома в Киеве после ракетной атаки

26 июня жилой дом в центре Киева подвергся ракетному обстрелу, ввиду чего малолетний ребёнок оказался под завалами частично обрушившегося здания.

Воскресным утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Шевченковский район столицы Украины подвергся ракетному обстрелу, ввиду чего один из снарядов попал в крышу девятиэтажного дома, а сам дом частично обвалился.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС Украины, которые уже смогли извлечь из-под завалов шестилетнюю девочку, сумевшую выжить.

При этом Кличко подчеркнул, что мать ребёнка до сих пор находится под завалами и предположительно жива. При этом политик не обладает информацией о том, какая из противоборствующих на Украине сторон нанесла удар по Киеву.