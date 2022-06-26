МИД Испании исключил вступление Украины в НАТО
Глава МИД Испании Хосе Мануэль утверждает, что Североатлантический альянс не рассматривает вопрос вступления Украины в организацию.
26 июня министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль публично заявил, что вступление Украины в НАТО не рассматривается администрацией организации и исключено на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.
Днём ранее лидер офиса Зеленского Игорь Жовква публично заявил, что Киев не станет предпринимать шаги по вступлению в НАТО из-за некоторых опасений последствий подобного решения со стороны многих стран альянса.
Примечательно, что практически сразу после начала российской военной спецоперации Владимир Зеленский заявил, что охладел к мысли о вступлении Украины в НАТО из-за неспособности данного союза защитить украинское государство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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