МИД Испании исключил вступление Украины в НАТО

Глава МИД Испании Хосе Мануэль утверждает, что Североатлантический альянс не рассматривает вопрос вступления Украины в организацию.

26 июня министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль публично заявил, что вступление Украины в НАТО не рассматривается администрацией организации и исключено на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

Днём ранее лидер офиса Зеленского Игорь Жовква публично заявил, что Киев не станет предпринимать шаги по вступлению в НАТО из-за некоторых опасений последствий подобного решения со стороны многих стран альянса.

Примечательно, что практически сразу после начала российской военной спецоперации Владимир Зеленский заявил, что охладел к мысли о вступлении Украины в НАТО из-за неспособности данного союза защитить украинское государство.