Глава Минобороны России Сергей Шойгу лично проинспектировал группировку войск на Донбассе

По сообщению ТК «Звезда» министр лично прибыл в соединения, чтобы проинспектировать группировку СВО.

«Министр обороны РФ заслушал доклады по обстановке на основных направлениях спецоперации», - сообщают военкоры.

Сообщается таже, что Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Сергей Шойгу на полях встречи министров обороны стран СНГ заявил о необходимости укрепления противовоздушной обороны Беларуси, как союзника на западных границах России и НАТО.

Как стало известно во время встречи в Константиновском дворце президенты Путин и Лукашенко договорились также значительно усилить мощь сил стратегического сдерживания белорусской армии.

В этих целях будут проведена модернизация Су-25 ВВС Беларуси под возможности нести стратегические вооружения. Также в Беларусь будут поставлены комплексы «Искандер-М» способные наносить удары, как современными, высокоточными баллистическими так и крылатыми ракетами.