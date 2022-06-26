Глава Минобороны России Сергей Шойгу лично проинспектировал группировку войск на Донбассе
По сообщению ТК «Звезда» министр лично прибыл в соединения, чтобы проинспектировать группировку СВО.
«Министр обороны РФ заслушал доклады по обстановке на основных направлениях спецоперации», - сообщают военкоры.
Сообщается таже, что Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность в ходе спецоперации на Украине.
Ранее Сергей Шойгу на полях встречи министров обороны стран СНГ заявил о необходимости укрепления противовоздушной обороны Беларуси, как союзника на западных границах России и НАТО.
Как стало известно во время встречи в Константиновском дворце президенты Путин и Лукашенко договорились также значительно усилить мощь сил стратегического сдерживания белорусской армии.
В этих целях будут проведена модернизация Су-25 ВВС Беларуси под возможности нести стратегические вооружения. Также в Беларусь будут поставлены комплексы «Искандер-М» способные наносить удары, как современными, высокоточными баллистическими так и крылатыми ракетами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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