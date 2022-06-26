Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ, участвующую в спецоперации на Украине
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл инспекцию группировку российских войск, задействованную в спецоперации на Украине.
26 июня министр иностранных дел России Сергей Шойгу провёл плановую рабочую встречу с группировкой российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине с целью защиты национальных интересов республик Донбасса.
В ходе общения с представителями российских войск Шойгу вручил награды участникам военной спецоперации, в том числе золотые звёзды Героя России.
Отмечается, что Сергей Шойгу отметил большие героизм и мужество у всех участников боевых действий на Украине, получивших сегодня государственные награды.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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