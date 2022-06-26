Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ, участвующую в спецоперации на Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл инспекцию группировку российских войск, задействованную в спецоперации на Украине.

26 июня министр иностранных дел России Сергей Шойгу провёл плановую рабочую встречу с группировкой российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине с целью защиты национальных интересов республик Донбасса.

В ходе общения с представителями российских войск Шойгу вручил награды участникам военной спецоперации, в том числе золотые звёзды Героя России.

Отмечается, что Сергей Шойгу отметил большие героизм и мужество у всех участников боевых действий на Украине, получивших сегодня государственные награды.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 