Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ участникам спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали участникам спецоперации, отличившимся в ходе боевых действий на территории украинского государства.

В воскресенье Сергей Шойгу прилетел на вертолёте в зону инспекции участников российской военной спецоперации на Украине, оценив уровень подготовки и боеукомплектованности личного состава группировки войск РФ.

В ходе посещения места инспекции Шойгу наградил наиболее отличившихся участников спецоперации, большую часть которых являли собой представители ВДВ. Большинство из награждаемых получили медаль "Золотая Звезда" Героя России.

Прощаясь с военными Сергей Шойгу заявил, что верит в успех их действий на Украине и предрекает российским солдатам ещё множество славных дел во благо отечества.