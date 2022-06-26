Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ участникам спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали участникам спецоперации, отличившимся в ходе боевых действий на территории украинского государства.
В воскресенье Сергей Шойгу прилетел на вертолёте в зону инспекции участников российской военной спецоперации на Украине, оценив уровень подготовки и боеукомплектованности личного состава группировки войск РФ.
В ходе посещения места инспекции Шойгу наградил наиболее отличившихся участников спецоперации, большую часть которых являли собой представители ВДВ. Большинство из награждаемых получили медаль "Золотая Звезда" Героя России.
Прощаясь с военными Сергей Шойгу заявил, что верит в успех их действий на Украине и предрекает российским солдатам ещё множество славных дел во благо отечества.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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