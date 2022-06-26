В Крыму отмечаются стихийные бедствия вызванные наводнениями

В воскресенье в Крыму после обильных ночных ливней возникла угроза подтопления во многих районах.

Сообщается о подтоплении низинных участков в Симферополе и в Добровской долине.

Из-за осадков повысился уровень воды в реке Салгир, которая грозит выйти из берегов и затопить прилегающие районы.

Прогнозируется, что стихия будет бесчинствовать еще в течение двух дней.

Прокуратура республики взяла под контроль ликвидацию последствий.