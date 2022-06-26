В Крыму отмечаются стихийные бедствия вызванные наводнениями
В воскресенье в Крыму после обильных ночных ливней возникла угроза подтопления во многих районах.
Сообщается о подтоплении низинных участков в Симферополе и в Добровской долине.
Из-за осадков повысился уровень воды в реке Салгир, которая грозит выйти из берегов и затопить прилегающие районы.
Прогнозируется, что стихия будет бесчинствовать еще в течение двух дней.
Прокуратура республики взяла под контроль ликвидацию последствий.
Опубликовано: Тарас Медведев
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