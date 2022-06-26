Эксперты утверждают, что удар по девятиэтажке в Киеве произошел по вине ПВО ВСУ
Как ранее сообщалось, в результате удара по Шевченковскому району Киева была повреждена жилая девятиэтажка.
Сообщается, что из-под завалов продолжают извлекать жителей дома.
По уточненным данным удар ВКС РФ высокоточным оружием был предназначен для военного завода «Артем», на котором производят боеприпасы для ВСУ, в том числе ракетное вооружение.
Эксперты отмечают, что ошибка ПВО стоила жизни как минимум одному человеку и здоровья нескольким раненым жителям киевской высотки.
«Если бы ПВО ВСУ не сбило ракету над домом, то разрушений и пострадавших бы не было», - констатируют они.
Опубликовано: Тарас Медведев
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