Сергей Шойгу прилетел на Украину для инспекции группировку войск РФ

В воскресенье утром глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично прибыл на Украину для ознакомления с подготовленностью и оснащённостью российской группировки войск.

26 июня Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись, на которой демонстрирует полёт глава ведомства Сергея Шойгу в Украину, прилетевшего в эту страну на вертолёте.

В ходе посещения занятых войскам РФ украинских территорий Шойгу ознакомился с материально-техническим оснащением и морально-волевым состоянием группировку войск армии России, принимающих участие в спецоперации.

Также Сергей Шойгу наградил самых мужественных солдат орденом "Герой России", поблагодарив их за добросовестное и самоотверженное несение воинской службы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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