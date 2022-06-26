Рогозин: ответные санкции России болезненны для американцев
Дмитрий Рогозин утверждает, что российские контрсанкции оказывают серьёзное негативное влияние на экономику США.
26 июня глава государственной организации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал новое сообщение в одной из социальных сетей, где сообщил, что Россия не может игнорировать санкции коллективного Запада, введённые после начала спецоперации на Украине.
"...Надо иметь в виду, что наши ответные санкции — болезненные для американцев. Мы не стали ждать и не стали "терпилами", которые молча будут выносить санкции против наших организаций", - констатировал Рогозин.
Примечательно, что ранее Дмитрий Рогозин сообщил о способности российской межконтинентальной ракеты "Сармат" уничтожить побережье любой недружественной к России страны. Напомним, что "Сарматы" разрабатываются "Роскосмосом".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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