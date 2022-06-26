Гонщик Себастьен Леб чуть не столкнулся с зеброй и жирафом на ралли в Кении

Девятикратный чемпион мира в специальном заезде на ралли в Кении едва не сошел с трассы после встречи с местными обитателями саванн.

Себастьен Леб на Ford Puma едва не столкнулся с африканскими животными в специальном заезде кенийского ралли.

Леб принял участие в дополнительной квалификации после механической поломки в четверг, чтобы наверстать призовые баллы.

Неожиданно на трассе появилась испуганная зебра, она выбежала справа от дороги, чтобы пересечь ее, но к счастью животное решило повернуть назад.

Едва оправившись от этой эмоции, французский гонщик получил вторую неожиданную встречу с жирафом, который спокойно перешел дорогу за несколько секунд до проезда Ford Puma, который был вынужден сбавить скорость.

В африканской стране в эти дни проходит шестой этап чемпионата мира по ралли сезона-2022 — Ралли Кении WRC.