Участники G7 прибывают на саммит в ФРГ, у замка Эльмау обходится без происшествий
Прибытие глав государств и правительств на саммит G7 в замок Эльмау проходит без происшествий, сообщает местная полиция.
Местные дороги перекрываются при проезде автоколонн глав государств. Вдоль протокольного маршрута в районе Гармиша установлены заборы, а десятки тысяч люков закрыты для защиты транспортных средств от нападений, отмечают правоохранители.
Президент США Джо Байден прибыл с первым визитом в Германию с момента вступления в должность, вечером в субботу.
Борт номер один США приземлился в Мюнхене поздно вечером . Затем президент США отправился в Эльмау на вертолете и автомобиле - протокольный маршрут был закрыт для других транспортных средств около полуночи для его прибытия. В ряде случаев пешеходам не разрешалось переходить улицу.
Встреча продлится до вторника. Во время проведения саммита антиглобалисты наметили ряд массовых акций в Мюнхене и разбили лагерь неподалеку от Эльмау.
Но как отмечают эксперты на этот раз движение «сдулось» в количестве и вместо заявленных 20 тысяч на центральный марш протеста в субботу вышло всего 4 тысячи активистов.
Отмечается, что активисты приняли антироссийскую, антивоенную риторику, а не борьбу с климатическими изменениями. Такая политизация движения оттолкнула прежде всего местных жителей от участия в протестах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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