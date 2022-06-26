Шойгу лично проинспектировал войска в Украине и вручил награды

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу посетил командующих группировкой войск в Украине, заслушал доклады и вручил государственные награды военным.

Министр обороны обсудил с командующими войсками в Украине организацию «боевых действий», а также создание пунктов временной дислокации группировки для «обеспечения необходимых бытовых условий». Шойгу также вручил государственные награды («Золотая Звезда», Герой России и Орден Мужества»).

Напомним, 2 июня 2022 года Сергей Шойгу встречался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым для определения новых задач российской специальной военной операции в Украине. После Кадыров дал комментарии, в которых рассказал, что новые задачи «улучшают тактику и позволяют в несколько раз повысить эффективность наступательных маневров российской армии».

Через неделю после этого в Министерстве обороны России сообщили, что российская армия заняла «значительную часть ДНР и ЛНР по стороне левого берега реки Северский Донец». В ведомстве уточнили, что помимо городов и небольших населенных пунктов, российские войска заняли порядка 97% территории ЛНР.