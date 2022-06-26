Байден рассказал Шольцу о неудачной попытке Путина развалить НАТО

Президент США Джо Байден провёл очередные переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем, рассказав ему о неочевидных целях российской спецоперации на Украине.

26 июня состоялись очередные переговоры американского президента Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы Байден заявил, что Владимир Путин пытался развалить НАТО и сообщество западных государств началом спецоперации на Украине.

По мнению Джо Байдена, Путин ожидал, что страны Североатлантического альянса и Евросоюза разделятся во мнениях касательно необходимости поддерживать Украину в условиях боевых действий, однако этого не произошло.

Примечательно, что ранее Байден назвал рост цен на продукты и бензин в США "налогом Путна". Данное утверждение получило широкую критику в американском гражданском обществе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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