Глава комитета Госдумы выступила против проекта о поступлении выпускников школ на контрактную службу

Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не согласна с инициативой, которая предлагает заключать контракты на службу со вчерашними школьниками.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, который позволит быстро реформировать армию, благодаря приему на контракт лиц завершивших среднее образование.

Как правило, речь идет о тех, кому в любом случае придется проходить срочную военную службу. Законопроект позволит создать профессиональную армию, считают его разработчики.

Нина Останина, однако, считает, что такой закон не сможет обеспечить защиту молодым людям.

«Никогда не поддержу, потому что любая профессия, а военная служба — это тоже профессия, требует профессиональной подготовки. И дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищенными. Поэтому задача комитета детей защитить», — сказала Останина «Газете.Ru».

Она также отметила, что в стране достаточно много представителей более старшего возраста, которые готовы воевать. На практике ее слова подтверждает большой интерес среди добровольцев со всех регионов России, которые желают участвовать в СВО на Донбассе.