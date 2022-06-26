Раскрыто содержание разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина накануне СВО
Девять минут разговора, оригинальные и увлекательные, происходят за несколько дней до начала войны в Украине.
Они в центре документального фильма «Президент, Европа и война», который транслировался в четверг вечером по каналу France 2.
Подробности этого разговора передает сегодня французская Le Parisien.
Макрон - Я хотел бы, чтобы ты сначала изложил мне свое видение ситуации и, возможно, прямо, как мы оба обычно делаем, сказал мне о своих намерениях
Путин - Что я могу сказать? Ты сам видишь, что происходит. На самом деле наш дорогой коллега, г-н Зеленский, ничего не делает (для выполнения Минских соглашений). Он вам лжет.
В разговоре исходя из его расшифровки, Путин пытался убедить Макрона, что необходимо прислушаться к заявлениям ЛДНР. А Макрон заявил, что властям ЕС «плевать на заявления сепаратистов».
Однако Макрон предложил свое посредничество в переговорах с Зеленским.
Но главным посылом этих телефонных переговоров стал далеко не Киев, а Вашигнтон. Макрон попытался убедить Путина встретиться с Байденом в Женеве. Это не вызвало одобрения российского лидера.
Путин - По правде говоря, я собирался пойти играть в хоккей (...) Сейчас я говорю с тобой из спортзала. Прежде, нужно подготовить эту встречу.
Напомним, после этого звонка Париж заявил, что готовится встреча Байден/Путин в Женеве, которая так и не состоялась. А через несколько дней началась специальная военная операция на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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