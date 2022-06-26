Раскрыто содержание разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина накануне СВО

Девять минут разговора, оригинальные и увлекательные, происходят за несколько дней до начала войны в Украине.

Они в центре документального фильма «Президент, Европа и война», который транслировался в четверг вечером по каналу France 2.

Подробности этого разговора передает сегодня французская Le Parisien.

Макрон - Я хотел бы, чтобы ты сначала изложил мне свое видение ситуации и, возможно, прямо, как мы оба обычно делаем, сказал мне о своих намерениях

Путин - Что я могу сказать? Ты сам видишь, что происходит. На самом деле наш дорогой коллега, г-н Зеленский, ничего не делает (для выполнения Минских соглашений). Он вам лжет.

В разговоре исходя из его расшифровки, Путин пытался убедить Макрона, что необходимо прислушаться к заявлениям ЛДНР. А Макрон заявил, что властям ЕС «плевать на заявления сепаратистов».

Однако Макрон предложил свое посредничество в переговорах с Зеленским.

Но главным посылом этих телефонных переговоров стал далеко не Киев, а Вашигнтон. Макрон попытался убедить Путина встретиться с Байденом в Женеве. Это не вызвало одобрения российского лидера.

Путин - По правде говоря, я собирался пойти играть в хоккей (...) Сейчас я говорю с тобой из спортзала. Прежде, нужно подготовить эту встречу.

Напомним, после этого звонка Париж заявил, что готовится встреча Байден/Путин в Женеве, которая так и не состоялась. А через несколько дней началась специальная военная операция на Донбассе.