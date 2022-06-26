Байден на встрече с Шольцем на полях G7 заявил о неразлучности «Большой семерки» и НАТО

Президент США Джо Байден пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем в преддверии старта G7 в Мюнхене.

«Большая семерка», встречающаяся на саммите в воскресенье в Баварии, и НАТО должны « держаться вместе » против российской агрессии на Украине, заявил Джо Байден перед интервью канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Мы должны держаться вместе», — сказал президент США Олафу Шольцу в начале их интервью, - «Президент России Владимир Путин надеялся, что так или иначе НАТО и G7 разделятся», заявил американский президент: «Но этого нет и не будет».

Украина, со своей стороны, в воскресенье потребовала от стран G7 дополнительных вооружений и санкций против Москвы после того, как ранее утром Россия нанесла удар по жилому комплексу недалеко от центра Киева.

«Саммит G7 должен ответить дополнительными санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины», — призвал в Twitter глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, призывая «победить больной империализм» России.