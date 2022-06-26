В Мьянме встретили Международный день борьбы с наркотиками, сожгли их на $642 млн
Военная хунта в Мьянме утверждает, что уничтожила наркотики на сумму около 642 миллионов долларов.
Среди наркотиков, сожженных в ряде регионов страны, были опиум, героин и метамфетамин, сообщили военные в ходе встречи с населением в крупнейшем городе страны - Янгоне.
26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, и власти Мьянмы, решили отпраздновать его по-своему.
После военного переворота 1 февраля 2021 года и свержения премьер-министра Аунг Сан Су Чжи бывшая Бирма погрузилась в хаос и насилие. Тысячи людей уже убиты или арестованы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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