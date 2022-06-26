Минобороны РФ: «Калибрами» уничтожены учебные центры ВСУ в трёх областях Украины

Минобороны России сообщило о ликвидации трёх учебных центров украинской армии во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.

Днём 26 июня пресс-служба Министерства обороны России сообщила об успешной ликвидации учебных центров по подготовке украинских военных в трёх областях Украины: Львовской, Черниговской и Житомирской.

Отмечается, что в уничтоженных военно-учебных центров вооружённые силы Украины готовили новые кадры для сухопутных и десантно-штурмовых войск.

Также в Минобороны России сообщили, что для успешного поражения центров подготовки новых украинских солдат армия РФ использовала высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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