Минобороны России сообщило о ликвидации трёх учебных центров украинской армии во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.

Днём 26 июня пресс-служба Министерства обороны России сообщила об успешной ликвидации учебных центров по подготовке украинских военных в трёх областях Украины: Львовской, Черниговской и Житомирской.

Отмечается, что в уничтоженных военно-учебных центров вооружённые силы Украины готовили новые кадры для сухопутных и десантно-штурмовых войск.

Также в Минобороны России сообщили, что для успешного поражения центров подготовки новых украинских солдат армия РФ использовала высокоточные крылатые ракеты "Калибр".