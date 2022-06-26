Системы ПВО «Панцирь-С» сбили самолёт ВСУ Су-25 при атаке на остров Змеиный

Вооружённые силы Украины вновь попробовали атаковать остров Змеиный, потерпев неудачу, сообщили в Минобороны России.

Сотрудник Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские военные произвели налёт на остров Змеиный, занятый российскими войсками с первого дня специальной военной операции на Украине.

По данным Конашенкова, в результате нападения солдат ВСУ на Змеиный российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 и 12 выпущенных по острову снарядов.

При этом Игорь Конашенков подчёркивает, что в результате нападения украинские военные не смогли создать потери в рядах российской армии и были вынуждены отступить.