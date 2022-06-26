На грузовом судне в Японском море произошёл пожар, 25 граждан РФ были эвакуированы
25 июня на грузовом судне Angara, произошёл пожар в Японском море, как известно, никто не пострадал.
Согласно данным газеты Hokkoku, инцидент случился в 24 километрах от города Вадзима.
Известно, что Angara следовала по маршруту порт Фусики — Владивосток.
На борту судна находились 25 граждан РФ, всех удалось эвакуировать, сообщили в госконсултстве РФ в Нииге.
Известий о пострадавших не поступало, добавили в госконсултстве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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