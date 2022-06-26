На грузовом судне в Японском море произошёл пожар, 25 граждан РФ были эвакуированы

25 июня на грузовом судне Angara,  произошёл пожар в Японском море, как известно, никто не пострадал.

Согласно данным газеты Hokkoku, инцидент случился в 24 километрах от города  Вадзима.

Известно, что Angara следовала по маршруту порт Фусики — Владивосток.

На борту судна находились 25 граждан РФ, всех удалось эвакуировать, сообщили в госконсултстве РФ в Нииге.

Известий о пострадавших не поступало, добавили в госконсултстве.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 