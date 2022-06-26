Вслед за «Большой семеркой»: Евросоюз допускает запрет на импорт российского золота

Сегодня страны G7 («Большой семерки») анонсировал запрет на импорт золота из России. Вслед за этим сообщение в Евросовете допустили аналогичные шаги со стороны стран Евросоюза.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские государства готов рассмотреть возможность присоединения к «Большой семерке», которая запретила импорт золота из России (и российского происхождения). Тем не менее, предварительно эксперты должны оценить потенциальный ущерб от введения ограничений для экономики ЕС.

Шарль Мишель объяснил, что эта задача является для европейских стран приоритетное, так как призвана ударить по российскому правительству и финансированию специальной военной операции в Украине. При этом необходимо внимательно «адаптировать санкции» для того, чтобы они не ударили по европейской экономике и партнерам стран Европейского союза.

Напомним, запрет введенный странами G7 на импорт российского золота не коснется того металла, который был прежде экспортирован из России на законных основаниях, однако распространится в том числе и на новую добычу.

При этом Россия — один из крупнейших экспортеров золота на глобальный рынок. Согласно открытым данным Министерства финансов страны, российские золотодобывающие компании в 2021 году произведи 346,4 тонны золота, около 87% из которых поставили ща границу с доходом в 17,4 миллиарда долларов.