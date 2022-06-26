Арестович: ВСУ нанесут ответные удары по России за обстрел Киева

Алексей Арестович сообщил о намерениях армии Украины обстрелять Россию за ракетные удары по Киеву.

Днём 26 июня советник Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что вооружённые силы Украины намереваются совершить ответные ракетные удары по территории России. При этом Арестович подчеркнул, что украинские военные не будут атаковать мирное население РФ.

По словам Алексея Арестовича, ВСУ намерены атаковать российские командные пункты управления армией для предотвращения обстрелов Украины.

Напомним, что сегодня утром армия РФ произвела обстрел Киева, а также Житомирской, Черниговской и Львовской областей. По данным Минобороны России, удары были направлены по украинской военной инфраструктуре.