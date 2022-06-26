Минобороны России заявили о полном контроле Северодонецка силами ЛНР

Генерал-лейтинент Игорь Конашенков сообщил, что силы Луганской народной республики взяли под полный контроль Северодонецке и близлежащие поселки Боровское, Вороново, Сиротино.

С 2014 года город Северодонецк является областным центром Луганской области Украины вместо Луганска. В сообщении Минобороны России говориться, что «в освобожденных от киевского режима населенных пунктах проживает порядка 108 тысяч населения», а общая площадь территории составляет около 145 квадратных метров.

Накануне Министерство обороны России заявляло, что Северодонецк вместе с тремя вышеперечисленными населенными пунктами находится под полным контролем российской армии. До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал, что промышленная зона аэропорта Северодонецка полностью контролируется ВС России.

При этом о контроле ЛНР над Северодонецком Кадыров заявлял и ранее — в конце мая 2022 года. Тем не менее, тогда глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что речь идет «о жилых кварталах города, но в промзона остаются группировки ВСУ».

Об отступлении ВСУ из Северодонецка на более укрепленные позиции заявлялось 24 июня 2022 года, однако тогда начальник Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов назвал отступление из города «тактической перегруппировкой».