Борис Джонсон заявил о провале плана ООН по вывозу зерна из Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что план ООН по вывозу зерна с украинских портов и хранилищ не будет иметь успеха, так как Путин продолжит использовать продовольствия в качестве козыря.

По мнению Джонсона, Путину не имеет смысла использовать план ООН по вывозу украинского зерна, так как манипулируя этими предложениями, он вполне может ослабить санкционное давление ЕС и США. Он подчеркнул, что союзники должны рассмотреть «план Б», например, по разминированию Черного моря и предоставлению дополнительного вооружения Украине.

Кроме того, британский премьер хочет предложить страхование коммерческих судов для «освобождения» 23 миллионов тонн зерна, застающих по причине блокады с обеих сторон. При этом ООН пытается смягчить продовольственных кризис договорившись с Турцией и Россией о безопасном коридоре.

Джонсон отметил, что обсудит «план Б» с лидерами стран НАТО и G7 на этой неделе и добавил, что «крайне важно найти способы дать Украине контроль морских путей». Премьер указал на то, что Великобритания имеет опыт в двух вещах: дистанционном разминировании, а также страховании коммерческих королей в оспариваемых водах.

Тем не менее, переговоры с Россией продолжаются для того, чтобы у Украины появилась возможность заключить соглашения с гарантиями от Турции. При этом Джонсон уверен, что «на определенном этапе миру придется отойти от «плана А», так как он не будет иметь успеха».