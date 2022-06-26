МВД ЛНР: иностранные наёмники сбежали из Северодонецка, бросив оружие
Пресс-служба МВД ЛНР сообщила о бегстве из занятого российскими войсками Северодонецка в Луганской области.
26 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв утверждает, что сегодня ночью французские, американские, польские и немецкие наёмники в спешке покинули Северодонецк.
По словам Киселёва, иностранные наёмники, воевавшие за Киев на Луганщине бросили всё оружие перед отступлением из город, находящегося под контролем войск России и ЛНР.
Примечательно, что ранее сбежавшая с завода "Азот" в Северодонецке сообщила, что на территории предприятия находились порядка сорока иностранных наёмников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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