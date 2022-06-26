Борис Джонсон призвал Запад не пытаться урегулировать конфликт в Украине

Борис Джонсон просит западных партнёров отказаться от идеи дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Зарубежное новостное издание France-Presse уведомляет, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил Эммануэля Макрона и глав других западных стран отказаться от помощи Украине.

"Любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности", — заявил Джонсон в частной беседе с Макроном.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Бориса Джонсона очень мрачным, отметив, что удивлена тем фактом, что он сказал подобное вслух.