Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии в плен украинских солдат на северодонецком заводе "Азот".

26 июня луганский посол в России Родион Мирошник заявил, что вооружённые силы и войска ЛНР пленили до семидесяти украинских солдат на заводе "Азот" в Северодонецке. Данный город накануне был полностью занят армией России и союзниками.

Также МВД ЛНР утверждает, что с завода "Азот" минувшей ночью сбежали наёмники из таких государств как Германия, Франция, Соединённые Штаты и Польша.

Примечательно, что накануне Рамзан Кадыров сообщил об освобождении около восьмиста мирных жителей, ранее заблокированных на заводе "Азот".