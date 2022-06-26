Мирошник: войска РФ и ЛНР взяли в плен 70 солдат ВСУ на заводе «Азот»
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии в плен украинских солдат на северодонецком заводе "Азот".
26 июня луганский посол в России Родион Мирошник заявил, что вооружённые силы и войска ЛНР пленили до семидесяти украинских солдат на заводе "Азот" в Северодонецке. Данный город накануне был полностью занят армией России и союзниками.
Также МВД ЛНР утверждает, что с завода "Азот" минувшей ночью сбежали наёмники из таких государств как Германия, Франция, Соединённые Штаты и Польша.
Примечательно, что накануне Рамзан Кадыров сообщил об освобождении около восьмиста мирных жителей, ранее заблокированных на заводе "Азот".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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