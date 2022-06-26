Владимир Путин отправится с визитом в Таджикистан на следующей неделе

В воскресенье стало известно, что Владимир Путин намерен посетить Таджикистан с рабочей поездкой в ходе следующей недели.

26 июня в эфире государственного телеканала "Россия 1" вышла телепередача "Москва. Кремль. Путин", в ходе которой была анонсирована поездка российского президента в Таджикистан.

Сообщается, что на следующей неделе Владимир Путин сперва прилетит в Душанбе, где проведёт переговоры с местным президентом Эмомали Рахмоном.

Также на следующей неделе Путин хочет провести переговоры с индонезийским президентом Джоко Видодо, после чего нацелен на поездку в Ашхабад для участия в Каспийском саммите.