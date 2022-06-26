Посол ЛНР в РФ: около 70 боевиков «Азов» взяты в плен

Родион Мирошник сообщил о взятии в Северодонецке до 70 боевиков «Азов» в плен войсками РФ и ЛНР.

26 июня стало из пресс-релиза посла Луганской Народной Республики в РФ Родиона Мирошника стало известно, что при освобождении Северодонецка были задержаны и взяты в плен приблизительно 70 боевиков отряда «Азов».

Мирошник помимо прочего заявил о том, что зачистка населенных пунктов располагающихся на левом берегу реки Северский Донец и Северодонецкого аэропорта была проведена успешно армиями РФ и ЛНР.

Также посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал о нахождении сил Луганской Народной Республике в промышленной зоне на юге Лисичанска для продолжения освобождения населённого пункта от бойцов ВСУ и иностранных наёмников.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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