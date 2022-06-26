Ведущий «В мире животных» Николай Дроздов отметил юбилей в Рязани

Российский зоолог и телеведущий Николай Дроздов отпраздновал собственный день рождения в Рязани, уроженцем которой он является.

26 июня стало известно, что вчера популярный российский телеведущий и учёный Николай Дроздов прибыл в Рязань, где на свой день рождения провёл встречу с местными жителями.

На день рождения Дроздова в Рязань также прибыл его старый друг Владимир Балашов, прилетевший из Австралии. Вместе с Николаем Дроздовым они ранее написали культовую книгу "Полёт бумеранга".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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