Захарова: правительство Британии готовится к ядерной войне с Россией
Мария Захарова сообщила о подготовке администрации Лондона к ядерной катастрофе, которая якобы будет инициирована Россией путём применения оружия массового поражения.
Днём 26 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захаров написала новый пост в собственном Telegram-канале, где сообщила о намерениях правительства Британии вступить в ядерную войну с Россией.
"Британский истеблишмент не устаёт готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счёт", - заявила Захарова.
Отечественные политологи сходятся во мнении, что таким образом Мария Захарова сыронизировала на тему симптоматично частых заявлений британского премьера Бориса Джонсона о возможности применения ядерного оружия Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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