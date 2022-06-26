Захарова: правительство Британии готовится к ядерной войне с Россией

Мария Захарова сообщила о подготовке администрации Лондона к ядерной катастрофе, которая якобы будет инициирована Россией путём применения оружия массового поражения.

Днём 26 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захаров написала новый пост в собственном Telegram-канале, где сообщила о намерениях правительства Британии вступить в ядерную войну с Россией.

"Британский истеблишмент не устаёт готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счёт", - заявила Захарова.

Отечественные политологи сходятся во мнении, что таким образом Мария Захарова сыронизировала на тему симптоматично частых заявлений британского премьера Бориса Джонсона о возможности применения ядерного оружия Москвой.