Минобороны РФ: За островом Змеиный перед атакой следят не менее 10 самолетов разведчиков США и НАТО

Очередная попытка штурмовать российский гарнизон на стратегическом острове Змеиный не увенчалась успехом для ВСУ и союзников.

В ночь с субботы на воскресенье остров атаковали с брега и с воздуха. По сведениям Минобороны РФ ВСУ били по острову из дальнобойной артиллерии и РСЗО западного образца.

Кроме того ВВСУ подняли в небо три МиГ-29 р штурмовик Су-25. Последний больше не вернулся на базу.

В небе над Черным морем, в преддверии атаки на остров Змеиный, были замечены не менее 10 единиц иностранных самолетов-разведчиков. Часть из них пряталась в небе над Румынией.

Минобороны России отмечает, что «за сутки перед предыдущей попыткой нападения на Змеиный 20 июня наблюдалась аналогичная картина: в воздухе вели разведку не менее 10 самолетов-разведчиков НАТО и США».