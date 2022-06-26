Дачники рассказали о проведении прививок деревьям в июле

Прививка – способ вегетативного размножения растений, чаще всего кустов и деревьев.

Прививки можно проводить с весны до осени, однако самый подходящий для этой процедуры период – с марта по конец мая. В это время в деревьях начинается активное сокодвижение, ускоряющее процесс приживления.

Прививка почкой или глазком:

Какой садовод не мечтает научиться прививке плодовых культур! Самый простой и доступный способ — это прививка почкой или глазком, то есть окулировкой. В наших условиях самое подходящее время для прививки почкой - период с 20 июля по 7 августа.

В садах Ленинградской области в это время на дичках-подвоях кора хорошо отделяется от древесины, а на привое формируются нормальные почки. Приживаемость окулировкой достигает 95-100%. О степени приживаемости садовод может узнать уже через неделю после прививки, а если прививка оказалась неудачной, работу тут же можно повторить.

Техника окулировки следующая:

Непосредственно перед прививкой секатором необходимо срезать выросший в этом году однолетний побег интересующего вас сорта яблони, груши, вишни или сливы. Самое важное - чтобы у выбранного вами побега была достаточно хорошо вызревшая древесина.

Для прививки берут почки, расположенные в средней части побега. Почка находится в пазухе листа, между черешком и побегом. Не берите почки у основания побега или в его верхней части - они, как правило, развиты слабовато и для прививки практически не годятся.

Перед прививкой необходимо удалить все листья, но на побеге должны оставаться листовые черешки длиной 1-1,5 см.

Остро заточенным и идеально чистым ножом над выбранной почкой с черешком листа делается небольшой надрез (на 1-1,5 см выше почки). Поворачивая нож на себя, вы срезаете почку вместе с небольшим щитком коры, черешком листа и слоем древесины.

Слой древесины на срезе щитка затем удаляют - впоследствии он будет мешать сращиванию почки с подвоем. К поверхности среза нельзя прикасаться пальцами, а также нельзя класть щиток на землю. Держать щиток нужно за черешок листа.

Для окулировки почкой лучше использовать дичок - подвой возрастом 2-3 года, у которого кора ствола еще не так толста. Можно использовать поросль, сеянцы или 2-3-летние веточки молодых или вступающих в плодоношение деревьев.

Начинать прививку можно, когда толщина стволика приблизительно равняется толщине карандаша. Старые стволы с толстым слоем коры для окулировки не годятся. На подвое толщиной 9-15 мм и на высоте 5-7 см от земли делают Т-образный разрез коры.

Легким движением от места соприкосновения поперечного и продольного разрезов ножом отделяют кору от древесины вдоль продольного разреза. Кору отгибать необходимо так, чтобы без усилий вставить в образовавшийся разрез заготовленный щиток с почкой и частью черешка.

Срезанный с побега щиток с почкой аккуратно берут левой рукой за черешок листа. Вдвигать его под приподнятую кору надо так, чтобы почка с черешком легла между краями коры, прямо под горизонтальным разрезом.

После введения почки в Т-образный разрез кору обжимают пальцами и плотно обвязывают для того, чтобы крепко сжать поверхности ран дичка и щитка с почкой, а также для того, чтобы рана не высохла и в нее не попала грязь и вода.

В качестве обвязочного материала можно использовать тонкую полиэтиленовую пленку, мочало, изоляционную ленту, медицинский лейкопластырь. Обвязывать прививку следует сверху вниз, начиная с места выше разреза.

Почку с черешком необходимо оставлять свободными от обвязки для того, чтобы потом можно было установить, срослась ли прививка. Садовый вар или замазку при окулировке не применяют.

Нельзя переворачивать щиток с почкой вниз, тогда прививка не приживется. В дождь прививку делать нельзя, так как вода легко проникает в рану и мешает процессу сращивания. Проводить окулировку лучше в утренние часы.

Через 10 дней можно проверить приживаемость глазка. Если он прижился, то почка имеет здоровый, свежий вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, при легком ударе по нему ножом или пальцем отпадает.

Если почка почернела и высохла, а листовой черешок сморщился и не отпадает, значит, прививка не удалась и ее немедленно следует повторить, сделав Т-образный срез выше места неудавшейся прививки, но только с противоположной стороны ствола.

Примерно через месяц после окулировки обвязку следует ослабить или перевязать заново - более свободно, так как дичок, естественно, вырастает в толщину, и тугая обвязка может глубоко врезаться в кору.

В нормальных условиях привитую почку оставляют в состоянии покоя до весны следующего года. Чтобы глазки лучше перезимовали, на зиму их обвязывают лапником или окучивают землей. Весной удаляют обвязку и обрезают дичок с прижившейся почкой, отступая вверх на 5-7 см от места прививки.

Это место называется шипом:

К шипу подвязывают побег, выросший из привитой почки, и в таком состоянии оставляют до июля, а затем его вырезают, стараясь не задеть культурный побег. Весной шип можно не оставлять, а дичок обрезать сразу над почкой. В этом случае развивающийся из нее побег необходимо подвязать к колышку.

В заключение следует отметить, что приживаемость прививки будет во многом зависеть от чистоты и аккуратности выполнения всех элементов операции.