Юрий Шатунов хотел поехать на Донбасс добровольцем для участия в спецоперации

Директор погибшего Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов утверждает, что музыкант намеревался отправиться на Донбасс добровольцем.

26 июня экс-директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов публично заявил, что умерший артист намеревался отправиться на Донбасс в качестве добровольца.

По словам Кудряшова, Шатунов хотел принять участие в спецоперации на Украине.

Аркадий Кудряшов утверждает, что в первый день спецоперации Юрий Шатунов остро отреагировал на происходящее и позвонил ему как одному из ближайших друзей.

В разговоре от 24 февраля Шатунов предложил Кудряшову поехать на Донбасс в качестве военных добровольцев, однако директор исполнителя отказался.

Напомним, что Юрий Шатунов умер поздно ночью 23 июня в московской больнице Домодедова, куда музыканта доставили с острым сердечным приступом.