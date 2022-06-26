Юрий Шатунов хотел поехать на Донбасс добровольцем для участия в спецоперации
Директор погибшего Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов утверждает, что музыкант намеревался отправиться на Донбасс добровольцем.
26 июня экс-директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов публично заявил, что умерший артист намеревался отправиться на Донбасс в качестве добровольца.
По словам Кудряшова, Шатунов хотел принять участие в спецоперации на Украине.
Аркадий Кудряшов утверждает, что в первый день спецоперации Юрий Шатунов остро отреагировал на происходящее и позвонил ему как одному из ближайших друзей.
В разговоре от 24 февраля Шатунов предложил Кудряшову поехать на Донбасс в качестве военных добровольцев, однако директор исполнителя отказался.
Напомним, что Юрий Шатунов умер поздно ночью 23 июня в московской больнице Домодедова, куда музыканта доставили с острым сердечным приступом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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