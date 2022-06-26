Захарова назвала «чудовищными» новые заявления Бориса Джонсона по Украине
Мария Захаров дала оценку словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, который заявил, что Западу следует отказаться от помощи Украине в дипломатическом урегулировании конфликта.
26 июня представитель МИД России Мария Захарова опубликовала новое сообщение в своём Telegram-канале, где прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Запад должен прекратить поддерживать желание Киева урегулировать конфликт между Россией и Украиной дипломатическими методами.
"Лучшее объяснение того, что такое "британский политический юмор", — мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и всё становится на свои места", - констатировала Захарова.
Примечательно, что ранее в офисе Владимира Зеленского неоднократно выражали нежелание продолжать мирные переговоры с Россией, настаивая на продолжении боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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