Мария Захаров дала оценку словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, который заявил, что Западу следует отказаться от помощи Украине в дипломатическом урегулировании конфликта.

26 июня представитель МИД России Мария Захарова опубликовала новое сообщение в своём Telegram-канале, где прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Запад должен прекратить поддерживать желание Киева урегулировать конфликт между Россией и Украиной дипломатическими методами.

"Лучшее объяснение того, что такое "британский политический юмор", — мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и всё становится на свои места", - констатировала Захарова.

Примечательно, что ранее в офисе Владимира Зеленского неоднократно выражали нежелание продолжать мирные переговоры с Россией, настаивая на продолжении боевых действий.