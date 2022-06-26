Армия ЛНР эвакуировала ещё 250 человек включая детей с завода «Азот»

Вооружённые силы Луганской Народной республики провели эвакуацию 250-ти мирных граждан с предприятия "Азот" в Северодонецке.

Вечером воскресенья посол ЛНР в России Родион Мирошник сделал срочное заявление, согласно которому луганские военные произвели эвакуацию ещё 250-мирных граждан с территории комбината "Азот" в городе Северодонецк Луганской области. Накануне этот населённый пункт был занят российскими войсками и народной милицией ЛНР.

По словам Мирошника, среди новой партии эвакуированных с "Азота" фигурировало значительное количество детей, в том числе малолетних, оказавшихся в катакомбах завода вместе с родителями.

Днём ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о зачистке предприятия "Азот" от присутствия ВСУ и вызволении с завода 800 мирных жителей.