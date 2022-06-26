PKP Intercity отменяет бесплатный проезд для украинцев с 1 июля
Покатались и хватит, решили в польской госкорпорации PKP Intercity и отменили льготы для украинских беженцев.
«C 1 июля для украинцев в Польше отменят бесплатный проезд на поездах государственной компании PKP Intercity», - сообщили в пресс-службе перевозчика.
С началом июля украинцы будут покупать проездные документы на поезда на общем основании.
Ранее польские железнодорожники наладили проезд беженцев из Украины несколькими поездами от границы с соседней страной, до пунктов сбора беженцев на территории Польши.
Сообщалось, что в пиковый период Польша принимала свыше 3,5 млн украинских беженцев. Сейчас столько осталось во всей Европе, так как украинцы предпочли европейскому гостеприимству вернуться домой.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Иосиф Пригожин возмутился происходящим у гроба Шатунова, люди делали селфи у тела на траурной церемонии
Огородники поделились секретом, как вырастить морковь без гнили и трещин
Юрий Шатунов будет кремирован для частичного захоронения в Германии
Умер советский и российский актёр Юрий Васильевич Горобец
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева