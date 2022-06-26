PKP Intercity отменяет бесплатный проезд для украинцев с 1 июля

Покатались и хватит, решили в польской госкорпорации PKP Intercity и отменили льготы для украинских беженцев.

«C 1 июля для украинцев в Польше отменят бесплатный проезд на поездах государственной компании PKP Intercity», - сообщили в пресс-службе перевозчика.

С началом июля украинцы будут покупать проездные документы на поезда на общем основании.

Ранее польские железнодорожники наладили проезд беженцев из Украины несколькими поездами от границы с соседней страной, до пунктов сбора беженцев на территории Польши.

Сообщалось, что в пиковый период Польша принимала свыше 3,5 млн украинских беженцев. Сейчас столько осталось во всей Европе, так как украинцы предпочли европейскому гостеприимству вернуться домой.