МВД Херсонской области: неизвестные взорвали машину чиновницы

По сообщению Главного управления МВД Херсонской области неизвестные совершили покушение на местную чиновницу.

В Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области официальные представители ведомства сообщили о том, что в Каховке неизвестные лица пытались взорвать автомобиль Ирины Махневой, которая с недавнего времени возглавляет отдел образования, культуры и спорта в районе. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Важно отметить, что Махнеева не пострадала благодаря тому, что взрывное устройство сработала раньше установленного времени. Как заявила сама чиновница, машина пострадала незначительно, поэтому она продолжит использовать её после проведения ремонта.

Примечательно, что глава Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что автомобиль Ирины Махнеевой подожгли. Также он отметил, что пострадавших в результате случившегося нет.