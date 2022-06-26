CNN: Борис Джонсон заявил о полном отказе стран G7 от энергоресурсов из РФ
В ходе саммита стран "Большой Семёрки" Борис Джонсон заявил, что все государства-члены организации вынуждены отказаться от российских энергоресурсов.
26 июня стартовал саммит стран G7 в Мадриде, где британский премьер-министр Борис Джонсон выразил уверенность, что для стран-участник "Большой Семёрки" заканчивается эпоха российских энергоносителей, поскольку ранее государства коллективного Запада сами ввели санкции против Москвы.
"В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то еще. Я считаю, что ряд стран проявляют себя с героической стороны. Но в долгосрочной перспективе нам нужно вместе трудиться над зелеными решениями, в которые мы все верим", - заявил Джонсон.
Также Борис Джонсон утверждает, что теперь Великобритания будет делать упор на развитие ветровых и атомных электростанций, строя последние по одной в год.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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