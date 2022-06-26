Беларусь передала Сирии МАЗы со строительными агрегатами, в рамках гуманитарной помощи

В сирийской Латакии сегодня принимали второй транш гуманитарной помощи из Беларуси.

Всего в Сирию было доставлено шесть МАЗов оборудованных под работу на строительстве и перевозку грузов.

Беларусь регулярно поддерживает сирийский народ, поставляя в страну мирные гуманитарные грузы.

Строительная и грузовая техника будет востребована на новостройках в городах пострадавших от войны.