Беларусь передала Сирии МАЗы со строительными агрегатами, в рамках гуманитарной помощи
В сирийской Латакии сегодня принимали второй транш гуманитарной помощи из Беларуси.
Всего в Сирию было доставлено шесть МАЗов оборудованных под работу на строительстве и перевозку грузов.
Беларусь регулярно поддерживает сирийский народ, поставляя в страну мирные гуманитарные грузы.
Строительная и грузовая техника будет востребована на новостройках в городах пострадавших от войны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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