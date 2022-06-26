Властями Крыма был введён режим ЧС в связи с обильными ливнями

Властями Симферопольского района Крыма был введён режим ЧС в связи с подтопления и из-за обильных ливней.

Согласно данным местных властей общее количество суточных осадков составило 124 миллиметра.

Как сообщили в администрации города эизданию "Интерфакс", число подтопленных сооружений на данный момент ещё ээуточняется.

Напомним, что ранее стало известно о подтоплениях в 13 районах Крыма, в том числе и в Симферополе.