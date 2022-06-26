Властями Крыма был введён режим ЧС в связи с обильными ливнями
Властями Симферопольского района Крыма был введён режим ЧС в связи с подтопления и из-за обильных ливней.
Согласно данным местных властей общее количество суточных осадков составило 124 миллиметра.
Как сообщили в администрации города эизданию "Интерфакс", число подтопленных сооружений на данный момент ещё ээуточняется.
Напомним, что ранее стало известно о подтоплениях в 13 районах Крыма, в том числе и в Симферополе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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