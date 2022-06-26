Огородники рассказали, что можно посеять в июле для урожая осенью

Уже конец июня, многие июньские культуры высажены, а чаще даже удобрены. Но есть часть июльских овощей и зелени все можно посеять и получить урожай к осени.

Свёкла:

Свекла — один из самых востребованных корнеплодов. Редкая хозяйка обходится без нее в приготовлении пищи. Как и любые овощи, свекла имеет свои особенности в выращивании. Сегодня хочу поговорить именно об этом.

Многие считают, что сеять свеклу можно только в мае, самое позднее в начале июля. Однако на самом деле июльская свекла позволит собрать урожай молодых плодов осенью. О том, как выращивать много сказать нечего, важно первый месяц давать влагу регулярно.

Фасоль:

Фасоль с успехом и без проблем выращивают в открытом и защищенном грунте. Урожаи открытого грунта при этом не уступают тепличным, разве что радуют дачников чуть позднее. Поэтому, если не стоит задача получить гарантированный обильный урожай фасоли для продажи, не боясь ее можно высаживать в открытый грунт.

Крайне неприхотливая культура, порой высаживают даже не для урожая, а скорее в качестве сидерата, чтобы улучшить состояние грунта. В первой декаде июля вполне можно посеять фасоль на освободившейся участок, например, после редиса или гороха. При выборе семян лучше обратить внимание на раннеспелые сорта.

Пекинская капуста:

Пекинская капуста (лат. Brassica rapa subsp. pekinensis), или петсай, или китайская капуста, или салатная капуста – один из подвидов репы, овощная культура, травянистое растение семейства Крестоцветные. Первые упоминания о ней относятся к V-VI векам н.э. – тогда ее использовали не только как овощ, но и как масличное растение.

В середине июля наступает время посадки пекинской капусты, подробно разбирать не буду, тема слишком обширная – лучше написать статью. Но преимущества посадки пекинской капусты в июле в том, что она больше подойдет для хранения на зиму, в отличие от весеннего варианта.

Разнообразная зелень:

Выращивание зелени в открытом грунте – не сложный процесс, но требующий соблюдения некоторых правил, что позволит получить хороший урожай здоровых растений.

Зелень вполне актуально на протяжении всего летнего периода, но высадка в июле позволит заготовить на зиму больше ароматных специй. Отлично всходит в июле укроп, а также разнообразные салаты, которые можно заморозить – руккола, кресс-салат, а также многие другие.