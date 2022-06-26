Огородники рассказали о причинах гибели баклажанов после пересадки в грунт

Продолжаю серию статей, посвященную выращиванию баклажанов. В этот раз решила подробно рассказать обо всех тонкостях выращивания рассады баклажанов.

Недостаток света:

Как и любому другому растению, баклажанам необходим свет, поэтому долго обсуждать здесь нечего. Единственное, можно отметить – цветки нередко опадают именно из-за малого количества света.

Низкая температура:

Баклажаны капризны, для них оптимальна температура выше 25 градусов Цельсия, что практически невозможно в открытом грунте. Но поэтому баклажаны высаживаются в парник, чтобы ночью температура опускалась, но не так значительно.

Духота или сквозняки:

Чуткие к изменению окружающей среды растения не переносят, как сильные сквозняки, так и духоту. Поэтому нужно понять, как нужно проветривать парниковые баклажаны, не допускать резких перепадов температур и влажности.

Неправильное мульчирование:

Даже мульчу баклажаны выбирают очень придирчиво. Мульчировать свежими опилками или хвоей строго запрещено. Из-за неверного мульчирования завязи не могут сформироваться или даже пожелтеть листья.

И снова полив:

Грамотный полив – очень важная часть получения урожая. Баклажаны предпочитают полив по необходимости, чтобы влажность оставалась на одном уровне. В этом может помочь простой лайфхак – воткнуть деревянные палочки около растений: вытаскиваем, смотрим на влажность почвы внутри, а если палочка подсохла, полить.

Баклажаны прихотливы, но при должном уходе дают очень вкусный урожай, и я думаю, что иногда стоит потрудиться ради этого.

Баклажаны — это культура с длинным периодом вегетации, поэтому сеять семена на рассаду нужно довольно рано. Однако конкретные сроки, конечно, зависят от характеристик сорта (среднеспелый или раннеспелый), региона выращивания и места выращивания (теплица, открытый грунт или домашний условия).

Например, я живу в Подмосковье и сею семена среднеспелых сортов для выращивания в теплице и на балконе в начале февраля. Раннеспелые сорта — во второй половине февраля. Но вы обязательно при планировании посевов обязательно делайте поправку на свой регион и особенности выращивания.